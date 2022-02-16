Інфляція у Британії злетіла до нового 30-річного максимуму: що стало каталізатором

Інфляція продовжує залишатися однією з головних тем у світі. Зокрема, у Великій Британії цей показник досягнув 30-річного максимуму.

У січня 2022 року інфляція у Великій Британії досягла 5,5% у річному розрахунку. Цей показник дещо випередив прогнози експертів та залишився на рівні 30-річного максимуму.

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І нфляція у Великій Британії

На місячній основі, споживчі ціни скоротилися на 0,1%, що трохи менше, ніж очікували економісти. Очікували, що річна інфляція залишиться на грудневому рівні – 5,4%. Це максимум з березня 1992 року. Крім того, центральний банк Великої Британії вперше з 2004 року запровадив послідовне підняття процентних ставок. Головна мета – спроба стримати зростання цін.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Банк Англії очікує, що інфляція досягне свого піку у квітні на рівні 7,25%. У грудневому звіті експерти вказували "стелю" у 6%. Індекс споживчих цін, який включає вартість житла для власників (CPIH), за 12 місяців до січня 2022 року підійнявся на 4,9% у порівнянні з 4,8% у грудні, інформує Управління національної статистики. Головними каталізаторами інфляції назвали:

енергетика,

пальне,

продукти,

а також автомобілі з вторинного ринку.

Менеджер компанії Quilter Investors Хінеш Патель заявив, що, найімовірніше, на наступному засіданні британського центробанку буде ухвалено рішення про чергове підняття процентної ставки. За його словами, головне питання полягає у тому, на скільки базисних пунктів комітет з монетарної політики підніме ставку – на 24 чи 50. Пантель також додав, що попри те, що деякі проблеми з ланцюжками постачання розв'язуються, а ціни на певні товари знижуються, проте ризики росту інфляції залишаються очевидними.

Інфляція у Великій Британії / Фото Getty Images

Фактори впливу

Патель зауважив, що напруга навколо ситуацією з Україною та Росією сприяє тому, що ціни на газ залишаються на високому рівні. Також зростають витрати на енергоносії. Однак досить м'яка зима та весна, як і потенційна деескалація у Східній Європі можуть дещо знизити ціни. Крім того, на ринку праці теж склалася досить складна ситуація, яка стала результатом комбінації наступних факторів:

Brexit,

пандемія коронавірусу,

звільнення працівників на ранньому етапі.

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Домогосподарства у Великій Британії страждають від цієї кризи, оскільки ціни на енергоносії зростають. Цей сплеск призвів до того, що державний регулятор у сфері енергетики підняв верхню межу ціни на енергоносії на 54% з квітня. Водночас на затрати продовжують тиснути проблеми з пропозицією на ринку. Глава по роботі з клієнтами Abrdn Financial Planning повідомив, що домогосподарства повинні бути готовими до подальшого зростання цін, щонайменше до другої половини 2022 року.