Інфляція у Туреччині досягла 23-річного піка: що відбувається з цінами на продукти

Інфляція у Туреччині досягнула багаторічного піка. Йдеться про максимальний показник з останні 23 роки. Тож країна має давати лад як зі зростанням цін на продукти й енергоносії, як і з тривалою неортодоксальною монетарною політикою Ердогана.

За травень інфляція у Туреччині зросла на 73,5% у річному розрахунку. Зокрема, вартість на продукти у 84 мільйонній країні пішла вгору на 91,6% за аналогічний період.

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Інфляція в Туреччині досягла піку за 23 роки

Усе це підсвітлює проблеми, з яким стикають середньостатистичні покупці. Йдеться і про проблеми з ланцюжками постачань, зростанням цін на енергоносії та війна Росії в Україні, які лише підсилюють інфляцію на глобальному ринку.

Для Туреччини зростання інфляції – далеко не новина. Проте президент Реджеп Тайїп Ердоган роками відмовляється суттєво підіймати процентну ставку задля того, аби зупинити зростання цін у країні.

Турецький політик характеризує себе, як заклятого ворога підняття процентної ставки у центробанку. У результаті національна валюта – ліра – обвалилася, як і купівельна спроможність середньо статистичних турків.

Зокрема, Ердоган поручив центральному банку Туреччини, який за словами експертів втратив свою незалежність, у 2021 році неодноразово знижувати ставки за позиками навіть попри зростання інфляції. Така позиція призвела до "цікавої" ситуації з керівництвом турецького нацбанку:

глави банку, які не погоджувалися проводити таку монетарну політику, втрачали свою посаду;

до весни 2021 року у кріслі очільника центрального банку Туреччини за два роки були чотири різні посадовці.

Чого чекати далі

Економічні аналітики прогнозують, що траєкторія інфляції в Туреччині буде лише погіршуватися. Вважають, що надзвичайна зосередженість на неортодоксальних заходах у порівнянні з традиційною монетарною політикою навряд чи допоможе розв'язати проблему з інфляцією. Навіть очікують, що цей показник перетне позначку у 80% у річному розрахунку у 3 кварталі 2022 року,

На думку фінансового редактора німецької щоденної газети Die Welt Хольгера Зшапіца, Туреччина повернулася в епоху інфляції 1990-х років. Він додав, що ситуація виглядає так, ніби Ердоган втратив свою останню економічну довіру.

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