Рекордна інфляція в Німеччині досягла показників 1951 року

За результатами жовтня інфляція в Німеччині рекордно пришвидшилась й досягла пікових показників 1951 року. Нині вона становить понад 10% річних.

Інфляція в Німеччині

Згідно з даними Федерального статистичного відомства Німеччини, інфляція у жовтні становила 10,4% річних. Таким чином, показник досяг пікового значення з грудня 1951 року. Тобі рівень інфляції становив 10,5%.

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Що стосується рівня зростання цін у Німеччині, то він сповільнився у жовтні до 0,9% проти вересня. У місячному ж вимірі інфляція становила 1,9%.

Енергоносії подорожчали на 43% у річному вимірі проти жовтня 2021 року. Це найпомітніше зростання цін у річному вимірі.

Продовольча інфляція у річному обчисленні становила 20,3%.

У сфері послуг ціни за рік збільшились на 4%.

Тим часом більш ніж половина німецьких компаній мають намір підвищити ціни в найближчі місяці, з'ясував німецький Інститут економічних досліджень IFO в ході щомісячного опитування бізнесу. Разом з тим у жовтні їхня частка знизилася до 51,5%, тоді як місяцем раніше становила 53,8%.

Ситуація з економікою Німеччини (ВВП)

Економіка Німеччини з липня по вересень 2022 року зросла, попри вплив війни в Україні, енергетичну кризу та наслідки пандемії COVID-19.

За даними офіційної статистики, ВВП збільшився на 0,3%, порівняно з II кварталом (квітень – червень) 2022 року.

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