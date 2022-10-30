Рекордна інфляція в Німеччині досягла показників 1951 року
Джерело:Deutsche Welle
За результатами жовтня інфляція в Німеччині рекордно пришвидшилась й досягла пікових показників 1951 року. Нині вона становить понад 10% річних.
Інфляція в Німеччині
Згідно з даними Федерального статистичного відомства Німеччини, інфляція у жовтні становила 10,4% річних. Таким чином, показник досяг пікового значення з грудня 1951 року. Тобі рівень інфляції становив 10,5%.
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Що стосується рівня зростання цін у Німеччині, то він сповільнився у жовтні до 0,9% проти вересня. У місячному ж вимірі інфляція становила 1,9%.
- Енергоносії подорожчали на 43% у річному вимірі проти жовтня 2021 року. Це найпомітніше зростання цін у річному вимірі.
- Продовольча інфляція у річному обчисленні становила 20,3%.
- У сфері послуг ціни за рік збільшились на 4%.
Тим часом більш ніж половина німецьких компаній мають намір підвищити ціни в найближчі місяці, з'ясував німецький Інститут економічних досліджень IFO в ході щомісячного опитування бізнесу. Разом з тим у жовтні їхня частка знизилася до 51,5%, тоді як місяцем раніше становила 53,8%.
Ситуація з економікою Німеччини (ВВП)
- Економіка Німеччини з липня по вересень 2022 року зросла, попри вплив війни в Україні, енергетичну кризу та наслідки пандемії COVID-19.
- За даними офіційної статистики, ВВП збільшився на 0,3%, порівняно з II кварталом (квітень – червень) 2022 року.
Що з рівнем інфляції в Україні
- У вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні).
- У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%. Темпи зростання цін очікувано пришвидшувалися, але залишалися нижчими за базовий прогноз НБУ.
- Уряд прогнозує, що до кінця 2022 року рівень інфляції в Україні досягне 30% річних.