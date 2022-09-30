Рекордна інфляція: до якого рівня злетіла інфляція у країнах Єврозони

Інфляція у країнах Єврозони встановила новий рекорд. Що про це відомо – читайте далі.

Згідно з останніми даними Євростату, інфляція у Єврозоні у вересні зросла до 10% у річному розрахунку. Для порівняння, у серпні цей показник зупинився на рівні 9,1%.

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Рекордна інфляція у Єврозоні

Вперше за всю історію Єврозони інфляція зросла до двозначного числа. Прогнозують, що у вересні найбільше ціни зростуть на наступні категорії товарів:

енергоносії – 40,8% (у серпні йшлося про зростання на рівні 38,6%);

– (у серпні йшлося про зростання на рівні 38,6%); продукти, алкоголь та тютюн – 11,8% (попередній показник дорівнював 10,6%);

тютюн – (попередній показник дорівнював 10,6%); неенергетичні промислові товари – 5,6% ( 5,1%);

5,1%); послуги – 4,3% (3,8%).

Єврозона – це група з, де проживає є понадєвропейців, які використовують одну офіційну валюту – євро.Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику цього об'єднання

На фоні цього, багато європейських політиків зробили аргументовані заяви щодо чергового підвищення ставки на 75 базисних пунктів вже 27 жовтня 2022 року. Додамо, що Європейський центральний банк (далі ЄЦБ) одним з останніх у світі почав підіймати ставку. У липні цього року регулятор вперше за 11 років ухвалив таке рішення.

Крім того, Кен Воттрет з S&P Global Market Intelligence наголосив, що поточна ситуація з інфляцією по суті не залишає ЄЦБ простору для іншого кроку, попри "жахливі економічні перспективи".