Рекордна інфляція: до якого рівня злетіла інфляція у країнах Єврозони
Джерело:Reuters
Інфляція у країнах Єврозони встановила новий рекорд. Що про це відомо – читайте далі.
Згідно з останніми даними Євростату, інфляція у Єврозоні у вересні зросла до 10% у річному розрахунку. Для порівняння, у серпні цей показник зупинився на рівні 9,1%.
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Рекордна інфляція у Єврозоні
Вперше за всю історію Єврозони інфляція зросла до двозначного числа. Прогнозують, що у вересні найбільше ціни зростуть на наступні категорії товарів:
- енергоносії – 40,8% (у серпні йшлося про зростання на рівні 38,6%);
- продукти, алкоголь та тютюн – 11,8% (попередній показник дорівнював 10,6%);
- неенергетичні промислові товари – 5,6% (5,1%);
- послуги – 4,3% (3,8%).
На фоні цього, багато європейських політиків зробили аргументовані заяви щодо чергового підвищення ставки на 75 базисних пунктів вже 27 жовтня 2022 року. Додамо, що Європейський центральний банк (далі ЄЦБ) одним з останніх у світі почав підіймати ставку. У липні цього року регулятор вперше за 11 років ухвалив таке рішення.
Крім того, Кен Воттрет з S&P Global Market Intelligence наголосив, що поточна ситуація з інфляцією по суті не залишає ЄЦБ простору для іншого кроку, попри "жахливі економічні перспективи".