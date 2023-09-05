Росія втрачає потужного партнера на ринку нафти: хто від цього виграє

За підсумками останнього місяця літа на ринку нафти помітили цікаву динаміку. Йдеться про імпорт сировини до Індії, яка є досить серйозним покупцем.

Варто враховувати, що після лютого 2022 року Індія суттєво посилила співпрацю з Росією, тоді як західні покупці утрималися від купівлі нафти агресора. Саме Індія стала одним із головних партнерів Росії на ринку нафти протягом цього періоду.

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Чому Індія почала купувати менше нафти у Росії

Проте у серпні обсяги імпорту російської нафти до Індії впали до мінімального значення за 7 місяців. По-перше, заводи з перероблення нафти почали купувати менше сировини через планові перерви в обслуговуванні на деяких об'єктах.

По-друге, знижки на російську сировину "тануть". Цей фактор впливає на експорт нафти до Індії ще з червня, адже загальномісячні обсяги закупівель чорного золота почали зменшуватися:

Згідно з даними від Kpler, у серпні Індія імпортувала 1,35 мільйона барелів нафти на день з Росії;

з Росії; Для порівняння, у липні цей показник становив приблизно 1,9 мільйона барелів на добу.

Анонімне джерело з індійського уряду раніше повідомляло, що нафтопереробні заводи в країні можуть обмежити обсяги імпорту нафти з Росії. Головна причина – пониження знижок призвело до того, що вартість російських сортів нафти перетнула цінову стелю від G7 на рівні 60 доларів за барель.

Хто від цього виграє

США вважають, що цінова стеля для російської нафти працює. Мовляв, Росія втрачає прибуток, але продовжує експортувати сировину, що допомагає уникнути нестабільності.

Загалом за останній місяць літа Індія почала купувати більше нафти з Саудівської Аравії та встановили максимум за багато місяців. Цей показник злетів відразу на 63%, за даними Refinitiv. Kpler додає, що зростання за місяць склало 303 тисячі барелів, досягнувши 825 тисяч барелів на добу.

Також потрібно враховувати, що у наступні два місяці очікують зростання попиту на нафту в Індії у зв'язку з запланованими фестивалями. На думку аналітика з Refinitiv, це може призвести до ще більших обсягів експорту нафти з Близького Сходу. До того ж існує ймовірність, що Індія почне закупляти додаткові барелі у США, оскільки країни ОПЕК проводять політику зменшення обсягів видобування сировини.