Знову падає: індекс Мосбіржі летить вниз
- Індекс Мосбіржі впав нижче 2 700 пунктів, знизившись на 2,01% до 2 695,28 пункту.
- Падіння індексу пов'язане із заявами Трампа про можливість України відвоювати свої території.
Індекс Мосбіржі знову впав. Станом на зараз, він опустився нижче 2 700 пунктів. Це сталося вперше з літа.
Що відбувається з індексом Мосбіржі?
Як зазначають російські ЗМІ, індекс IMOEX2 знизився на 2,01%. Він сягнув – 2 695,28 пункту, передає 24 Канал.
Читайте також Змусять подешевшати: цю валюту "понизять" відносно долара
Падіння індексу відбулося зокрема на тлі слів Трампа про Україну. Йдеться про заяву американського президента, про те, що українська армія зможе відвоювати свої території.
Нагадаємо! Трамп у Truth Social сказав, що Україна має змогу відвоювати свої території. До того ж він наголосив на можливості для української армії "піти далі".
Зазначимо, що 14 липня індекс Мосбіржі падав до 2 616 пунктів. Тоді це зниження відбулося на фоні заяв Трампа про розчарування у переговорах з Москвою. В той самий час американський президент вказував на намір передати Україні наступальне озброєння.
Що відомо про останні заяви Трампа, відносно України?
Трамп вимагає від ЄС відмовитись від російських енергоресурсів. Таким чином, на думку американського президента, можна позбавити Кремль можливості фінансувати війну.
Американський президент назвав основних покупців російської нафти. Трамп наголосив, що Китай та Індія таким чином фінансують війну проти України, зазначає Європейська правда.