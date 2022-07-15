Вперше за 6 років: Європа стала найбільшим покупцем нафти зі США

Хоч нафтове ембарго на російську нафту в ЄС починає діяти з початку 2023 року, обсяги вже впали. Європа переходить на енергоносії з інших країн, зокрема з найбільшого виробника нафти – США.

Європа обігнала Азію та стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років. Про це свідчать дані US Census Bureau.

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Європа обійшла Азію

З січня по травень цього року Європа імпортувала близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти.

Водночас Азія за цей час закупила 191,1 мільйона барелів.

Востаннє таке було у 2016 році. Але тоді США скасували заборону на експорт сирої нафти, і Азія наростила обсяги закупівель.

Санкції в дії

Ця зміна демонструє, наскільки суттєво напад росії на Україну переорієнтував постачання енергоресурсів у світі. Деякі країни, зокрема США, Велика Британія та Канада, заборонили імпорт російської нафти. Інші – більшість країн ЄС, Японія – зроблять це до кінця 2023 року. Все для того, щоб зупинити фінансування країни-терористки. Адже експорт енергоносіїв для росії – основне джерело надходжень валюти.



Нафтові друзі України / Інфографіка 24 каналу

В результаті багато європейських країн переорієнтовуються на американську нафту. Тоді як росія продає свою нафту з великими знижками Азії, особливо Китаю та Індії, яких, на жаль, не хвилює війна в Україні.

Альтернативної нафти недостатньо

Хоч видобуток нафти у США зростає, цього недостатньо, щоб швидко задовільнити потреби Азії та Європи. Близький Схід теж обмежений у тому, що може відправити Європі. Найбільші виробники в регіоні – Саудівська Аравія та ОАЕ – вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, стикнулися з політичними заворушеннями, які обмежують експорт.

Уся увага буде зосереджена на тому, чи вдасться ОПЕК створити умови для збільшення видобутку в наступному році і яку частку ринку вона зможе відновити,

– сказала Елізабет Мерфі, аналітикиня ESAI.

Саме через це зараз ринок нафти "штормить", і ціни то обвалюються, то знову стрімко зростають. Серпневі ф'ючерси Brent на момент написання матеріалу торгуються на рівні 101 долар, за даними Finance!Yahoo. Американська марка WTI – майже 98 доларів. Обидві марки 15 липня подорожчали.

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