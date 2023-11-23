Навіть тут не хочуть імпортувати: частка російської нафти в Індії рекордно впала

Після того, як знижки на російську нафту скоротилися, Індія скоротила її імпорт до найнижчого рівня за 9 місяців. Натомість у жовтні країна почала більше купувати ресурсу з Саудівської Аравії та ОАЕ.

Індія скоротила імпорт нафти з Росії

Наразі Індія на третьому місці серед найбільших імпортерів у світі. Свої потреби країна забезпечує завдяки постачанню з Близького Сходу, але при цьому агітує власні нафтопереробні компанії переходити на альтернативні види ресурсу аби зекономити гроші.

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Індія стала лідером серед покупців російської морської нафти, адже та збувала її за знижками через війну в Україні. Така тенденція тривала з квітня по жовтень цього року.

Минулого місяця країна імпортувала 4,7 мільйона барелів нафти, що на 8,4% більше ніж у вересні. Так сталося через підвищений попит серед нафтопереробних підприємств, які прагнуть задовольнити населення паливом перед святами.

Того ж місяця імпорт нафти з ОАЕ та Саудівської Аравії підскочив на 63% та 53%, що є найвищим показником за 7 місяців. Це допомогло збільшити частку виробників в Організації країн – експортерів нафти до 54% у жовтні.

Також зросли обсяги імпорту російської нафти за добу на 1,2% до 1,56 мільйона барелів за 24 години. Попри це частка країни-окупанта на індійському нафторинку впала до 33%. Колишнє зростання купівлі такої нафти збільшило частку СНД в імпорті в Індію до найвищого показника за квітень – жовтень.