Міністерство юстиції США попередило Ілона Маска про порушення виборчого законодавства

Міністерство юстиції США звернулося до Ілона Маска з попередженням щодо його щоденних передвиборчих розіграшів. Він обіцяє 1 мільйон доларів для тих, хто підпише петицію.

Який розіграш пропонує Маск

За інформацією CNN, розслідують можливі порушення виборчого законодавства, адже такі дії Маска можуть суперечити федеральним правилам.

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У листі зазначено, що такі розіграші можуть вплинути на результати виборів. Маск вже почав проводити ці розіграші у Пенсильванії, яка є одним із важливих для виборів штатів.

Щоб взяти участь, необхідно підписати ініційовану ним петицію та зареєструватися як виборець.

Зауважте! За поточними умовами розіграшу, мільйонні виграші доступні для тих, хто підписав петицію та зареєструвався як виборець у ключових штатах, таких як Аризона, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія або Вісконсін.

Порушення виборчого законодавства

Деякі юристи висловили занепокоєння, що це може порушувати федеральне законодавство, яке забороняє фінансово заохочувати людей до реєстрації для голосування.

Попри це, Ілон Маск відкидає звинувачення, що його ініціатива спрямована на те, щоб вплинути на виборчий процес на користь Дональда Трампа. Він стверджує, що будь-який громадянин може підписати петицію, незалежно від політичних поглядів.

Зауважте! Тим не менш, низка колишніх республіканських посадовців і прокурорів вже закликали до розслідування законності цих розіграшів, звернувшись до генерального прокурора Мерріка Гарланда.