Ілон Маск готує подарунок для інвесторів Tesla на мільярди доларів

Відомий мільярдер та бізнесмен Ілон Маск звернувся до інвесторів, які володіють акціями компанії Tesla, після серйозного обвалу у першій половині жовтня.

З 30 вересня 2022 року акції Tesla подешевшали на ринку на 16,3%. Відповідно ринкова капіталізація виробника електрокарів знизилася на 135 мільярдів доларів.

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Неочікувана заява Ілона Маска

Цілком ймовірно, зниження вартості цінних паперів компанії Ілона Маска. Принаймні таку заяву можна зробити з врахуванням звіту Tesla за третій квартал та обережний прогноз на весь 2022 рік.

Чистий прибуток виробника електрокарів у третьому кварталі склав 3,3 мільярда доларів США при доході в у розмірі 21,45 мільярда доларів. Попри зростання показника на 56%, виторг виявився нижчим за 21,96 мільярда доларів, які очікували аналітики.

На середину жовтня цінні папери Tesla впали в ціні до 204,99 долара за штуку. Що на 50% менше від максимальної вартості акцій компанії, яка була зафіксована у листопаді минулого року.

Після цього всього Ілон Маск зробив важливу заяву. Бізнесмен повідомив, що компанія обговорювала масштабну програму викупу акцій, спрямовану на винагороду акціонерів шляхом підвищення вартості цінних паперів. Йдеться про активи на суму від 5 до 10 мільярдів доларів навіть за умови розвитку негативного сценарію у 2023 році.

За словами Маска, цю ідею активно обговорювали на рівні керівництва компанії, де вважають, що це має сенс. Він додав, що компанія має на меті напрацювати правильний процес для програми викупу активів. Додамо більше актуальних даних про Маска та Tesla: