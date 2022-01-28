Ілон Маск втратив вмить майже 25 мільярдів доларів: що сталося

Турбулентність на фондовому ринку продовжується. Зокрема, акції компанії Tesla впали на понад 11%. Як це вплинуло на капітал Ілона Маска – читайте далі.

27 січня цінні папери виробника електрокарів закінчили торговий день на біржі на негативній ноті. Акції впали в ціні 11,55% до 829,1 долара за штуку.

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Ілон Маск втратив мільярди доларів

На фоні цього капітал засновника Tesla зменшився на понад 10%. Forbes оцінив капітал бізнесмена у 218,3 мільярда доларів. Таким чином, Ілон Маск втратив 24,5 мільярда доларів. Проте він не втратив статус лідера рейтингу найбагатших людей світу. На відміну від засновника Tesla для Безоса та Арно ситуація склалася краще. Їхні статки зросли на 764 мільйони доларів та 7,1 мільярда доларів відповідно.

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Акції Tesla почали падати в ціні після заяви Ілона Маска про плани компанії. Мільярдер повідомив, що у 2022 році Tesla не планує представляти нові моделі автівок через дефіцит чипів. Зокрема, йдеться про:

пікап Cybertruck,

вантажівку Semi,

спортивний автомобіль Roadster.



Ілон Маск втратив мільярди доларів / Фото Unsplash

Випуск цих автівок перенесли на наступний рік. Крім того, Маск додав, що компанія ще не почала працювати над створенням електрокару вартістю 25 тисяч доларів, як було анонсовано раніше. Ці новини розчарували інвесторів. На момент створення цього матеріалу, ціна акцій Tesla коливається на рівні 829 доларів за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить 832,6 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

Керівники Tesla додали, що компанія зосередиться на масштабуванні виробництва на нових заводах та тих, які вже існують. До їхніх планів також входить вдосконалення технологій допомоги водіям.