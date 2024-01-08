Ілона Маска підозрюють у вживанні заборонених речовин: як відреагували акції Tesla

У Wall Street Journal оприлюднили статтю про те, що скандальний мільярдер та бізнесмен Ілон Маск може вживати різні види наркотиків. Через це виникли серйозні питання щодо майбутнього його компаній.

Журналісти вказали, що Ілон Маск може вживати кокаїн, кетамін, екстазі тощо. Через це деякі особи на керівних посадах та члени ради директорів у компаніях Tesla та SpaceX.

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Ілона Маска підозрюють у вживанні наркотиків

Для прикладу, тепер рада директорів єдиної публічної компанії Ілона Маска постала перед складним вибором: що їм робити та чи потрібно щось робити взагалі з генеральним директором, який створює серйозні юридичні та фінансові ризики як для керівників, так й акціонерів. Йдеться про виробника електрокарів Tesla.

Видання Barron`s вказує, що новина про ймовірне вживання наркотиків Ілоном Маском може призвести до більшої волатильності для акцій Tesla на ринку. У понеділок, 8 січня, цінні папери виробника електрокарів демонстрували різносторонню динаміку, але завершили торговий день зі зростанням на рівні 1,34%, згідно з даними Google Фінанси.

На момент створенням цього матеріалу, акції Tesla коливаються на рівні 240 доларів за штуку. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 754,70 мільярдів доларів.

Водночас мільярдер уже відреагував на матеріал про нього та заявив, що за останні три роки, під час яких проводили рандомні тести, не виявляли слідів наркотиків у його організмі. Він додав, що це була одна з вимог NASA після того, як він курив марихуану на подкасті Джо Роґана, згідно з даними Business Insider.