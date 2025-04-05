З техносектору в землевласники: які всесвітньо відомі мільярдери скуповують землю у США

Деякі американські мільярдери, які заробили свої статки у технологічному секторі, в останні роки скуповують земельні угіддя. Завдяки своїм інвестиціям вони увійшли в рейтинг найбільших землевласників у США.

Кому належить земля у США

Підприємці Джефф Безос та Білл Гейтс, які входять до рейтингу найбагатших людей світу, не просто скуповують земельні угіддя в США, але й увійшли до переліку найбільших гравців на цьому ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Land Report.

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Засновник Amazon Джефф Безос, капітал якого Bloomberg оцінює у 214 мільярдів доларів, почав скуповувати землю ще на початку 2000-их років. У 2025 році він займає 23 місце у рейтингу найбільших землевласників США. Мільярдеру належить 420 тисяч акрів земельних угідь у штаті Техас. Безос використовує ці землі для запуску ракет аерокосмічної компанії Blue Origin, яку він заснував у 2000 році.

Білл Гейтс – це ще один мільярдер, який починав свій шлях у технологічному секторі, також за роки став великим землевласником у США. Співзасновник компанії Microsoft з капіталом у розмірі 162 мільярди доларів станом на 2025 рік володіє 275 тисячами акрів земель та займає 43 місце у рейтингу землевласників. Лише у 2022 році Гейтс придбав 2100 акрів сільськогосподарських угідь в штаті Північна Дакота. Угоду оцінили в 13,5 мільйона доларів.

Цікаво! При цьому відомо, що 250 тисяч акрів сільськогосподарських земель Гейтса "розкидані" в 17 штатах. Крім того, інвестиції мільярдера в земельні ділянки оцінюють в понад 690 мільйонів доларів.

Водночас найбільшим приватним власником земельних угідь в США є сім'я Емерсон. Американській родині належить понад 2,4 мільйона акрів земельних угідь. Це переважно лісові ділянки в таких штатах: