Рекордні цифри: ТОП країн за виробництвом міді
- Чилі у 2024 році виробила 5,3 мільйона тонн міді, складаючи 23% світового обсягу, і очікує зростання до 6 мільйонів тонн у 2025 році.
- Демократична Республіка Конго у 2024 році виробила 3,3 мільйона тонн міді, що складає понад 11% світового обсягу цього металу.
Мідь залишається одним з найважливіших металів світової економіки, відіграючи важливу роль в енергетиці, промисловості та технологіях. У 2025 році кілька держав забезпечують основну частину глобального виробництва.
Чому мідь важлива для економіки?
Мідь відома як метал, що поєднує різноманітність застосування і високу довговічність. Це важливий кольоровий метал, який застосовується у багатьох галузях, проте основна частина світового попиту припадає на енергетику, пише 24 Канал з посиланням на Nasdaq.
Дивіться також ТОП країн за виробництвом кольорових металів: хто постачає найбільше алюмінію
Завдяки винятковій електропровідності мідь забезпечує передачу електроенергії з мінімальними втратами, а її висока теплопровідність дозволяє ефективно управляти теплом.
Додатковою перевагою металу є стійкість до корозії в умовах впливу води, пари та агресивного середовища, що забезпечує тривалий термін служби й економічність.
Основні сфери застосування міді:
- трансформатори – забезпечують перетворення напруги в енергосистемах і центрах обробки даних;
- розподільні пристрої – відповідають за роботу та захист електричних мереж;
- друковані плати – створюють струмопровідні шляхи в електронних пристроях;
- елементи освітлення;
- архітектурні рішення – покрівля та фасади будівель;
- електричні контакти, перемикачі та реле;
Скільки алюмінію виробляє Чилі?
У 2024 році Чилі виробила 5,3 мільйона тонн міді, що склало близько 23% від загального світового обсягу. Це дозволило країні зберегти статус найбільшого виробника цього кольорового металу у світі.
Цікаво! У 2025 році очікується зростання видобутку до 6 мільйонів тонн завдяки введенню в експлуатацію нових рудників і розширенню чинних проєктів.
Скільки алюмінію виробляє Демократична Республіка Конго?
На другому місці опинилася Демократична Республіка Конго, яка у 2024 році виробила 3,3 мільйона тонн міді – понад 11% світового обсягу.
Порівняно з 2023 роком країна істотно збільшила виробництво, піднявши показник з 2,93 мільйона тонн. За останні роки ДРК стала одним з найбільш швидкозростаючих гравців на світовому ринку міді.
Скільки алюмінію виробляє Перу?
Третю позицію займає Перу: у 2024 році тут було видобуто 2,6 мільйона тонн міді, що на 160 тисяч тонн менше, ніж у 2023 році. Зниження багато в чому пов'язане зі зменшенням обсягів видобутку на руднику Cerro Verde компанії Freeport McMoRan.
Цікаво! Основні експортні постачання перуанської міді направляються до Китаю і Японії, а також до Південної Кореї та Німеччини.