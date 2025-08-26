Мідь залишається одним з найважливіших металів світової економіки, відіграючи важливу роль в енергетиці, промисловості та технологіях. У 2025 році кілька держав забезпечують основну частину глобального виробництва.

Чому мідь важлива для економіки?

Мідь відома як метал, що поєднує різноманітність застосування і високу довговічність. Це важливий кольоровий метал, який застосовується у багатьох галузях, проте основна частина світового попиту припадає на енергетику, пише 24 Канал з посиланням на Nasdaq.

Дивіться також ТОП країн за виробництвом кольорових металів: хто постачає найбільше алюмінію

Завдяки винятковій електропровідності мідь забезпечує передачу електроенергії з мінімальними втратами, а її висока теплопровідність дозволяє ефективно управляти теплом.

Додатковою перевагою металу є стійкість до корозії в умовах впливу води, пари та агресивного середовища, що забезпечує тривалий термін служби й економічність.

Основні сфери застосування міді:

трансформатори – забезпечують перетворення напруги в енергосистемах і центрах обробки даних;

розподільні пристрої – відповідають за роботу та захист електричних мереж;

друковані плати – створюють струмопровідні шляхи в електронних пристроях;

елементи освітлення;

архітектурні рішення – покрівля та фасади будівель;

електричні контакти, перемикачі та реле;

Скільки алюмінію виробляє Чилі?

У 2024 році Чилі виробила 5,3 мільйона тонн міді, що склало близько 23% від загального світового обсягу. Це дозволило країні зберегти статус найбільшого виробника цього кольорового металу у світі.

Цікаво! У 2025 році очікується зростання видобутку до 6 мільйонів тонн завдяки введенню в експлуатацію нових рудників і розширенню чинних проєктів.

Скільки алюмінію виробляє Демократична Республіка Конго?

На другому місці опинилася Демократична Республіка Конго, яка у 2024 році виробила 3,3 мільйона тонн міді – понад 11% світового обсягу.

Порівняно з 2023 роком країна істотно збільшила виробництво, піднявши показник з 2,93 мільйона тонн. За останні роки ДРК стала одним з найбільш швидкозростаючих гравців на світовому ринку міді.

Скільки алюмінію виробляє Перу?

Третю позицію займає Перу: у 2024 році тут було видобуто 2,6 мільйона тонн міді, що на 160 тисяч тонн менше, ніж у 2023 році. Зниження багато в чому пов'язане зі зменшенням обсягів видобутку на руднику Cerro Verde компанії Freeport McMoRan.

Цікаво! Основні експортні постачання перуанської міді направляються до Китаю і Японії, а також до Південної Кореї та Німеччини.