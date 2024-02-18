Валюта цифрової ери: кому приписують створення найвпливовішого цифрового активу

Біткойн став вісником настання нової цифрової та фінансової ери. Однак криптовалюта, яка почала швидко підкорювати світ, оповита великою таємницею – хто ж є справжнім творцем монет, ринок яких вже вимірюється мільярдами доларів?

Загадка творця

Ця історія, як і будь-яка інша, починається з імені, і це ім'я – Сатоші Накамото. Воно видається справжнім і нереальним водночас, такий собі Кейзер Зьозе цифрової ери. Саме ім’я Сатоші Накамото 18 серпня 2008 року з’явилося на домені bitcoin.org.

Згодом невідомий автор під цим ім’ям опублікував статтю "Біткойн: однорангова електронна платіжна система". Це трапилося цього ж року після фінансової рецесії.

Довідково: згідно з даними Світового банку, головними причинами фінансової кризи 2008 року була кредитна криза (сфера нерухомості), інфляція та девальвація долара. Варто зауважити й те, що до 2007 року європейські банки активно кредитували банки США, у тому числі під іпотечне будівництво. Фінансова паніка у США та політика ФРС на зниження базової ставки спричинили втечу позик наприкінці 2007 року назад до Європи та укріплення євро.

Вартість біткойну залежить від попиту на криптомонети та довіри до мережі BTC. Таким чином криптовалюта не залежить від рішень ЦБ тієї чи іншої країни, девальвації світової валюти тощо.

Роль творця біткойна приписували багатьом, найбільш відомими припущеннями стали Доріан Накамото, Нік Сабо, Хел Фінні. Деякі версії кажуть, що це псевдонім групи осіб, однак наразі немає жодних доказів на користь цієї версії.

У своїх публікаціях Сатоші Накамото пише від імені першої особи. Однак хто насправді ховається за цим ім'ям. Є кілька версій, однак кожна з них має як логічні аргументи, так і серйозні спростування.

Доріан Накамото

Доріан Накамото – американець японського походження. Журналісти помилково пов’язали його із творцем біткойна через схоже прізвище.

Накамото ж спростував припущення й підкреслив, що ніколи не брав участі в створенні біткойну. Ба більше, навіть не знав про його існування до того, як ЗМІ не почали гучно обговорювати цю тему.

Нік Сабо

Відомий комп'ютерний вчений, який створив Bit Gold задовго до Bitcoin. Він зробив великий внесок у дослідження в сфері децентралізованих фінансових систем, які пізніше стали ключовими у формуванні розвитку біткойна. Його листування в крипто-спільноті дуже нагадує манеру листування Сатоші, що і викликало підозри.

У 1996 році він сформулював концепцію того, що обмін платежами між користувачами Інтернету може відбуватися завдяки інтелектуальним зусиллям, а не лише технологічним рішенням. Таким чином, він вперше ввів термін "смарт-контракт". Сам Нік Сабо заперечує свою причетність до Сатоші Накамото.

Хел Фіні

Один з найбільш ймовірних кандидатів на роль Сатоші Накамото. Він був одним з перших користувачів біткойна, отримав першу біткойн-транзакцію та працював розробником програмного забезпечення.

Цікаво! Всього через дев’ять днів після того, як було видобуто перший блок, відбулась перша транзакція у 10 біткойнів між творцем децентралізованої валюти Сатоші Накамото та ентузіастом-криптографом Хелом Фінні. Тоді ця сума не мала жодної вартості, оскільки не було бірж, які б встановлювали ціну.

У квітні 2011 року Сатоші Накамото відправив своє останнє підтверджене електронне повідомлення і зник, що спричинило ще більше різних гіпотез та міфів стосовно його особи.

Крім того, Фінні був одним з перших шифрувальників у 1990-х роках. Хел помер у 2014 році через нервову хворобу, яка паралізувала його перед смертю. Фінні завжди заперечував, що він Сатоші Накамото.

Персона Сатоші Накамото досі залишається загадкою. Однак його творіння набирає обертів, і вже зовсім скоро цифрові валюти можуть здійснити революцію у фінансовому світі.