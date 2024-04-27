Біткойн став дефіцитнішим за золото у контексті емісії

Біткойн остаточно став дефіцитнішим за золото протягом останнього часу. Така тенденція закріпилася в ході халвінгу.

Біткойн дефіцитніший за золото

Майнери встигли видобути 19 687 500 біткойнів до останнього халвінгу. Це 93,75% від кінцевої пропозиції в 21 мільйон біткойнів.

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Протягом наступних 126 років майнери зможуть емітувати 1 312 500 біткойнів, до того ж половину з них видобудуть вже у найближчі чотири роки.

Стабільний рівень емісії біткойна став нижчим в 0,83%, ніж у золота (2,3%). Емісія становить лише 0,1% від обсягів:

ончейн-переказів;

торговельного обороту на спотовому ринку;

деривативному ринку.

Вплив халвінгу на доступну торговельну пропозицію зменшується впродовж кожного циклу через скорочення кількості видобутих монет та розширення масштабів активу й екосистеми навколо нього.

Що таке халвінг Це фундаментальний процес, під час якого фіксують зменшення винагороди за майнінг та перевірку нових блоків на 50%. У результаті майнери заробляють лише половину кількості BTC за видобутий блок. Ця подія відбувається кожні 4 роки. Цього разу винагорода впаде з 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок.

За даними YCharts, добовий дохід біткойн-майнерів сягнув 107,76 мільйона доларів. Це пов'язано із запуском нового протоколу Runes, який спровокував сплеск активно у мережі. Також це спричинило зростання середньої комісії за транзакцію.