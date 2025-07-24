Статки Галка Гогана: скільки та на чому заробляв легендарний актор та рестлер

Галк Гоган, справжнє ім'я – Террі Боллеа, був не просто іконою реслінгу — його ім'я стало синонімом усього жанру, допомагаючи вивести професійний реслінг у мейнстрим. За чотири десятиліття кар'єри Гоган став однією з найбільш впізнаваних і впливових фігур в історії розваг.

Які статки мав Галк Гоган?

Завдяки харизмі, незабутньому образу і культовим фразам у стилі "Галкаманії", слава Галка Гогана вийшла далеко за межі рингу. Він пробував себе в кіно, брав участь у реаліті-шоу і займався бізнесом, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

На момент смерті статки Гогана оцінювалися у 25 мільйонів доларів. У цю суму входять не тільки його доходи від виступів на рингу, але також рекламні контракти, акторська діяльність, бізнес і солідні виплати за підсумками судових розглядів.

На чому заробляв Галк Гоган?

Фінансова історія Гогана складалася з дивовижних прибутків. На піку кар'єри в 1980-х і 1990-х він входив до числа найбільш високооплачуваних реслерів світу, а його обличчя часто представляло міжнародні промоушени.

Цікаво! В рамках контракту WWE Legends і завдяки ліцензуванню свого бренду, Галк Гоган заробляв близько 2,5 мільйона доларів на рік, не рахуючи доходів від реклами та комерційних проєктів.

Одним з вдалих фінансових моментів стала його перемога в суді проти Gawker.com. Сайт без згоди опублікував особистий відеозапис Гогана, і за рішенням суду йому присудили компенсацію в розмірі 140 мільйонів доларів.

Примітно! Пізніше сума була переглянута, і, за даними ЗМІ, він отримав близько 31 мільйона доларів.

Скільки грошей втратив Галк Гоган?

Однак не всі фінансові події були вдалими: розлучення з дружиною Ліндою стало серйозним ударом по його статках. Гогану довелося віддати 70% спільних активів, виплатити 3 мільйони доларів готівкою і передати 40% акцій в ряді бізнесів.

Чим Гоган займався поза реслінгом?

Крім спортивної кар'єри, Гоган неодноразово пробував себе в шоубізнесі. Він знявся в ряді сімейних фільмів, включаючи "Без правил", "Містер Няня" і "Три ніндзя: Полудень в Мега-Маунтін".

Цікаво! У 2005 році Гоган запустив реаліті-шоу Hogan Knows Best на VH1, яке розповідало про його сімейне життя і протрималося в ефірі чотири сезони.

Гоган також зайнявся роздрібною торгівлею, відкривши Hogan's Beach Shop, а пізніше – Hogan's Hangout. Крім того, він знімався в рекламі таких брендів, як Honey Nut Cheerios, 1-800 LoanMart і Carma HoldCo.

Цікаво! Одним з найбільш незвичайних проєктів реслера став запуск Pastamania – лінійки харчових продуктів, представленої під час його виступів у WCW, але проіснувала вона недовго.