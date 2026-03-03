Українці можуть отримати понад 10 тисяч гривень: кому пропонують допомогу у березні

Українці можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Мова йде про мешканців Сумщини.

Хто може отримати допомогу від ООН?

Зокрема вже відкритий запис уваги для мешканців Буринської громади, про що йдеться у Telegram-каналі, що присвячений допомозі від ООН.

Він відбуватиметься у місті Буринь 4 березня, у середу. Реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 16:00.

Розклад найближчих виїздів мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області наразі такий:

місто Бурінь, вулиця Першотравнева, 3. Буринський будинок культури. Години роботи: 11:30 – 14:30. Четвер, 5 березня. село Сміле (Хмелівська ТГ), вулиця Соборна, 57. Години роботи: 11:30 – 13:30. Четвер, 5 березня. село Хмелів (Хмелівська ТГ), вулиця Роменська, 48. Години роботи: 14:00 – 15:00. П'ятниця, 6 березня. село Дубов'язівка (Дубов'язівська ТГ), вулиця В. Глуховця, 8. Години роботи: 11:00-14:00. П'ятниця, 6 березня.

Сума допомоги становить 3 600 гривень на особу та покриває тримісячний період. Це означає, що загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 гривень. Про це повідомили на сайті фонду "Право на захист".

Зокрема для отримання підтримки родина повинна мати дохід, який менший за 6318 гривень на особу; а ще мати хоча б одну категорію вразливості.

Зокрема допомога передбачена для таких сімей:

Внутрішньо переміщені особи (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України); Люди, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулись з-за кордону в Україну, починаючи з 24 лютого 2022 року. Люди, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до місць постійного проживання в межах країни, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Зверніть увагу! Також ці люди мають не бути включені в програму допомоги раніше, а також не отримувати її від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Також українці повинні відповідати одному з критеріїв вразливості. Наприклад, родина має лише одного з батьків та одного або більше неповнолітніх дітей, або особи похилого віку (55 років та старше).

Також це може бути сім'я яку очолює одна самотня (чи кілька самотніх осіб) похилого віку або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми до 18 років.

Крім того, до цього списку входить родина з однією або кількома особами з особливими потребами.

Яку ще допомогу можуть отримати українці?