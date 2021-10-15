Гривня знеціниться: J.P. Morgan спрогнозував курс долара до кінця року

Українська гривня до кінця року знеціниться та у 2022 році продовжуватиме девальваційний тренд. Яким буде курс долара, а також рівень інфляції та ВВП, спрогнозував J.P. Morgan.

Що буде з доларом

За підсумками 2021 року середній курс гривні вийде на рівень 27,40 за долар. А наприкінці року долар коштуватиме 27,50 гривні. Зауважимо, що на 18 жовтня Нацбанк встановив курс долара – 26,34 гривні, що є мінімумом за 2021 рік. Тож, згідно з прогнозом J.P. Morgan, гривня відчутно знеціниться порівняно з теперішнім рівнем.

Зверніть увагу Відлуння позачергових виборів у Канаді: як це вплине на позиції канадського долара

У 2022 році аналітики J.P. Morgan очікують знецінення гривні до 27,9 за долар. А наприкінці наступного року – до 28,5 гривні.

Інші прогнози J.P. Morgan

Нацбанк підвищить облікову ставку : у січні – березні 2022 року до 9%, у другому кварталі – до 9,25%, в четвертому – до 9, 5%. Зазначимо, що наразі облікова ставка становить 8,5%.

: у січні – березні 2022 року до 9%, у другому кварталі – до 9,25%, в четвертому – до 9, 5%. Зазначимо, що наразі облікова ставка становить 8,5%. ВВП України у 2021 році зросте на 4,5%, у 2022 році – на 5%.

України у 2021 році зросте на 4,5%, у 2022 році – на 5%. Середньорічна інфляція становитиме 9,2% цьогоріч та 7,8% наступного року.

становитиме 9,2% цьогоріч та 7,8% наступного року. Дефіцит платіжного балансу цьогоріч очікується на рівні 1,6% ВВП, а у 2022 році – 2,3% ВВП.

цьогоріч очікується на рівні 1,6% ВВП, а у 2022 році – 2,3% ВВП. Дефіцит бюджету у 2021 році буде на рівні 3,9%, у 2022-му – 3,2%.

Альтернативні прогнози для гривні у 2022 році