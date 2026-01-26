Обрано нового голову "Ощадбанку" : хто очолить банк на цей раз

Відбувся конкурс на посаду голови правління "Ощадбанку". Зауважимо, що наглядова рада державного банку обрала переможця ще в листопаді 2025 року. Ним став Юрій Каціон.

Що відомо про призначення нового голови "Ощадбанку"?

Призначення не могло відбутися, поки НБУ не підтвердив обрану кандидатуру, повідомляє "Ощадбанк".

Володимир Лавренчук Голова оглядової ради "Ощадбанку" В новій ролі Юрій Каціон забезпечить послідовну реалізацію п’ятирічної стратегії Ощаду, зміцнюючи його роль як надійної фінансової опори держави, а для мільйонів клієнтів – сучасного, ефективного та надійного банку.

Лавренчук додав, що діяльність Каціона уже сприяла розвитку "Ощадбанку". Зокрема тому, банк займає лідерські позиції у фінансуванні економіки країни.

Що відомо про досвід Каціона:

Каціон має більш як 27 років досвіду в банківській сфері.

в "Ощадбанку" він працює приблизно – 25 років, з 2001 року.

Під час роботи в "Ощадбанку", Каціон пройшов шлях від головного економіста до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес, повідомляє банк.

Ми щиро вдячні Сергію Наумову за високий професіоналізм та відданість справі, які він послідовно демонстрував, очолюючи "Ощадбанк". Під його керівництвом банк зміцнив ринкові позиції, пройшов надскладні виклики пандемії та 4 роки повномасштабної війни, зберіг фінансову стабільність і забезпечив підтримку державі, бізнесу та мільйонам клієнтів,

– сказав Лавренчук про колишнього голову правління.

Що важливо знати про зміну голови правління "Ощадбанку"?

Протягом 5 останніх років головою правління "Ощадбанку" був – Сергій Наумов. Контракт на роботу з ним було укладено ще у 2020 році.

Наумов заступив на посаду після того, як переміг у відкритому конкурсі. Його попередником був Андрій Пишний.

Цікаво! Наразі Андрій Пишний є головою НБУ. Він обіймає цю посаду з 7 жовтня 2022 року.