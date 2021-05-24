Goldman Sachs нагородив криптовалюти новим статусом: про що йдеться

Експерти одного з найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs в останньому звіті визнала цифрові валюти класом активів. Чому криптовалюти отримали новий статус – читайте далі.

Goldman Sachs вивчив позиції компаній, які пов'язані з криптовалютами: Grayscale Investments, Galaxy Digital, Chainalysis, Global FX. Крім того, експерти дослухалися і до критиків світу цифрових валют.

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Криптовалюту визнали класом активів

У звіті інвестиційного банку відзначили унікальність багатьох віртуальних активів. Зокрема, йдеться про те, що біткойн має високу капіталізацією, XRP володіє системою для розрахунків в реальному часі, тоді як Ethereum – платформа смарт-контрактів. Цифрову валюту Binance Coin або BNB назвали токеном для практичного застосування в додатках, а Polkadot – блокчейн-платформою з можливістю взаємодії різних ланцюгів.

Аналітики наголосили, що біткойн, який має статус цифрового золота, завжди оновлює історичні максимуми всупереч глибоким обвалам курсу. Ця тенденція спостерігається з 2013 року.

Цікаво, що у торішньому звіті експерти Goldman Sachs не визначали криптовалюту класом активів. Цю позицію вони обґрунтували тим, що фондова цінність, ріст якої залежить від готовності заплатити вищу ціну, не може бути гідною інвестицією.

Позиції головних гравців крипторинку

Засновник криптобанку Galaxy Digital Майк Новограц підмітив, що нова хвиля уваги зі сторони інституційних інвесторів є доказом привабливості віртуальних валют. За його словами, світова спільнота визнала біткойн ефективним засобом накопичення. Головний виконавчий директор компанії Grayscale Investments Майкл Зонненшайн вважає, що обмежена емісія біткойна є "засобом хеджування інфляції та знецінення валют".

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Професор економіки Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні висловив сумніви щодо готовності переважної частки фінансових організацій піддавати себе волатильності та ризикам ринку цифрових валют. На його думку, щось, що не має прибутковості, практичної цінності чи зв'язку з фундаментальними економічними факторами, навряд чи можна називати засобом накопичення або активом в принципі.