Глобальний дефіцит металів: як на цьому можуть заробити українські інвестори

Сьогодні на світових ринках спостерігається дефіцит металів. Логічно, що це призводить до зростання їхньої вартості. Проте, інвестори можуть використати цю ситуацію на свою користь, оскільки для них відкриваються нові можливості.

На ситуацію на ринку металів впливає відразу декілька факторів. Перш за все, йдеться про дефіцит металів, бажання провідних держав світу зберегти навколишнє середовище та ажіотаж навколо електромобілів.

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Екологічний аспект

Бум на ринку металів набирає оберти через прискорення планів щодо скорочення використання викопного палива країнами Європи та США. Для виробництва "чистої" енергії знадобиться дуже багато металу:

алюмінію,

міді,

нікелю.

Згідно з даними International Nickel Study Group (INSG), вже зараз дефіцит на ринку нікелю становить 15,6 тисячі тонн при світовому виробництві нікелевої руди в обсязі 233 тисяч тонн на місяць. Тоді як The International Copper Study Group (ICSG) інформує, що нестача на глобальному ринку міді досягла 1,2 мільйона тонн. І все свідчить про те, що ця цифра буде зростати й надалі.

Ажіотаж навколо електромобілів

Країни Європи та США мають намір збільшити виробництво електромобілів та розвивати необхідну для них інфраструктуру. Це вони роблять у рамках програми поліпшення екології. Для створення батарей для підзарядки електрокарів і їх оснащення необхідні величезні обсяги кобальту. Саме цей метал є одним з ключових елементів літій-іонних акумуляторів. Станом на сьогодні сульфат кобальту виробляють дві країни:

Китай – 80% ,

, Фінляндія – 20%.

Ще у 2019 році компанія Glencore закрила мідно-кобальтові рудники Mutanda в Демократичній Республіці Конго. Зазначимо, що на це підприємство припадало приблизно 20% світового видобутку кобальту. Це рішення стало потужним імпульсом для зростання вартості цього металу. Зараз ціна кобальту коливається на рівні 45,5 тисячі доларів за тонну. У 2020 році через пандемію коронавірусу Китай певний проміжок часу не міг постачати цей метал в інші країни, що призвело до зростання його дефіциту на ринку. Згідно з розрахунками аналітиків, до 2030 року світове споживання кобальту подвоїться на фоні зростання обсягів виробництва електромобілів.

Бум електромобілів у світі / Фото Unsplash

Як заробити на цьому

Стрімке подорожчання металів – це прекрасна можливість для інвесторів, у тому числі й з України. Якщо врахувати, що дефіцит на ринку металів буде й надалі зростати, то інвестувавши у цей сектор сьогодні, вже завтра можна отримати непоганий дохід.

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Вкладати кошти у метали дуже просто. Для цього достатньо відкрити та поповнити свій рахунок. Однією з торгових платформ, які надають швидкий доступ більш ніж до 250 різних фінансових інструментів, в тому числі й металів, є Libertex від Forex Club. Після цього необхідно обрати фінансовий інструмент, визначитися з сумою та напрямком угоди, вибрати напрямок угоди відповідно до прогнозів: "в ріст" або "в зниження". Ще однією перевагою Libertex – це вбудовані інструменти технічного аналізу та стрічка фінансових новин, які допоможуть спрогнозувати динаміку ринку

Важливо, що платформа доступна як з комп'ютера, через вебдодаток, так і з телефону, за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що інвестувати кошти в метали або інші активи та заробляти на цьому можна буквально в будь-якому місці, де є інтернет.

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