"Наша боротьба": глава JPMorgan закликав США не кидати Україну
Джерело:Джеймі Даймон
Гендиректор найбільшого американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон закликав не залишати Україну без допомоги. Він розпочав своє щорічне звернення до акціонерів з теми України.
До чого закликав Даймон
Він нагадав для слухачів, що у непрості часи для союзників США, країна словами та діями надихала американський народ допомагати та захищати їх.
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Залишатися осторонь під час зіткнення автократії та демократії, диктатури та свободи – просто не варіант для сучасної Америки. Україна – передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, можливий розкол Pax Americana, що стане катастрофою для всього вільного світу,
– сказав він.
Він наголосив, що "боротьба України, це і боротьба США", а забезпечення нашої перемоги – це забезпечення America First.
Надзвичайно важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народу, що саме поставлено на карту, і надали потужні аргументи – з завзяттям, послідовністю та чіткістю – на користь нашої твердої, стійкої відданості виживанню України стільки, скільки це буде потрібно (а це може зайняти роки),
– додав банкір.
На його погляд, допомога для України потрібна негайно. Тим більше значна частина грошей насправді піде не Україні, а залишиться у США й витратиться на закупівлю американської зброї та обладнання.
Наша допомога йде на користь не лише Україні, але й американських виробників. Вона сприяє відновленню нашого військово-промислового потенціалу для наступного покоління,
– зауважив Даймон.
За його словами, поразка України становить загрозу для існування Заходу та може призвести до таких наслідків:
- розколу й ослаблення військових та економічних союзів;
- занепаду американської економіки;
- втрати доларом статусу резервної валюти.