"Наша боротьба": глава JPMorgan закликав США не кидати Україну

Гендиректор найбільшого американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон закликав не залишати Україну без допомоги. Він розпочав своє щорічне звернення до акціонерів з теми України.

До чого закликав Даймон

Він нагадав для слухачів, що у непрості часи для союзників США, країна словами та діями надихала американський народ допомагати та захищати їх.

Читайте також Перерва між рекордами – 7 днів: до якого рівня подорожчало золото

Залишатися осторонь під час зіткнення автократії та демократії, диктатури та свободи – просто не варіант для сучасної Америки. Україна – передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, можливий розкол Pax Americana, що стане катастрофою для всього вільного світу,

– сказав він.

Він наголосив, що "боротьба України, це і боротьба США", а забезпечення нашої перемоги – це забезпечення America First.

Надзвичайно важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народу, що саме поставлено на карту, і надали потужні аргументи – з завзяттям, послідовністю та чіткістю – на користь нашої твердої, стійкої відданості виживанню України стільки, скільки це буде потрібно (а це може зайняти роки),

– додав банкір.

На його погляд, допомога для України потрібна негайно. Тим більше значна частина грошей насправді піде не Україні, а залишиться у США й витратиться на закупівлю американської зброї та обладнання.

Наша допомога йде на користь не лише Україні, але й американських виробників. Вона сприяє відновленню нашого військово-промислового потенціалу для наступного покоління,

– зауважив Даймон.

За його словами, поразка України становить загрозу для існування Заходу та може призвести до таких наслідків: