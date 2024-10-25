Валюта одного із головних партнерів України на шляху до серйозного обвалу

Економічна турбулентність у Великій Британії триває. Країна та ринки готується до бюджету від нового уряду. Зокрема, йдеться про курс національної валюти, який демонструє тривожну тенденцію.

Фунт стерлінгів падає в ціні

Фунт стерлінгів у п'ятницю, 25 жовтня, продовжує втрачати позиції на ринку. Валюта на шляху до найбільшого падіння за чотири тижні у річному розрахунку, пише Reuters.

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Річ у тому, що інвестори "тримаються" за американський долар в умовах нестабільної політичної та макроекономічної ситуації. Крім того, трейдери готуються до першого бюджету нового лейбористського уряду, який мають презентувати 30 жовтня.

За цей тиждень британський фунт втратив 0,5% проти долара США. Загалом за останні 4 тижні валюта подешевшала на 3%, що є максимальним показником з вересня 2023 року.