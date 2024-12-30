Фондовий ринок однієї з головних країн Європи на шляху до найбільших втрат за 15 років

Фондовий ринок Франції завершує 2024 рік з суттєвими втратами. На акції тиснуть відразу кілька факторів, тоді як деякі з них пов'язані з США та Китаєм.

Фондовий ринок Франції фіксує серйозні втрати

Акції французьких компаній на шляху до найгіршого річного результату з часів економічної кризи в Єврозоні, яка виникла в 2009 році. На фондовий ринок Франції впливають декілька факторів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Індекс Cac 40 у 2024 році впав на 3%. Для порівняння, загальнорегіональний Індекс Stoxx Europe 600 за аналогічний період зріс на 6%.

До теми! На цінні папери на фондовому ринку Франції тиснуть побоювання інвесторів щодо тарифів з боку США, політична невизначеність та низький рівень попиту на товари розкоші.

Додамо, що люксові бренди втрачають прибутки через слабкі показники ключовому експортному ринку. Йдеться про Китай, який стикається з низкою економічних викликів. Крім того, на фондовий ринок тисне ослаблення внутрішньої економіки.