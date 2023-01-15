Мільярдери з Росії та Китаю не приїдуть на важливий форум у Давосі, – Bloomberg

У 2023 році у Давосі пройде Всесвітній економічний форум. Це станеться вперше після дворічної перерви, яка спровокувала пандемія коронавірусу. Далі – більше! Захід не відвідають мільярдери з двох країн.

Форум у Давосі, Швейцарія триватиме з 16 до 20 січня. Загалом для участі у ньому вже зареєструвалися 116 мільярдерів. Це на 40% більше, ніж 10 років тому.

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Мільярдери з Китаю та Росії пропустять форум у Давосі

Ще зовсім недавно російські мільярдери були невіддільною часткою економічного форуму в Давосі. Проте повномасштабна війна Росії проти України та потужна коаліція колективного Заходу кардинально змінили ситуацію.

Крім росіян, захід також не відвідають мільярдери з Китаю, економіка якого досі не оговталася від спалахів коронавірусу та обвалу на фондовому ринку, який сумарно знищив 224 мільярди доларів статків найзаможніших людей країни у 2022 році.

Паралельно зафіксували більшу кількість мільярдерів з країн Перської затоки, які планують відвідати форум у Давосі. З Індії прибуде 13 мільярдерів. Серед них Гаутам Адані, який закриває трійку лідерів рейтингу найбагатших людей світу від Forbes.

Вже традиційно найбільше багатіїв приїде з США – 33 мільярдери. З Європи Давос відвідають 18 осіб зі статками на такому рівні, а з Великої Британії – лише один.