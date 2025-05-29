Трамп отримав нове прізвисько на Волл-стріт: це не комплімент

Інвестори та трейдери у США оцінили митну політику Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про його рішення про скасування або відновлення мит для різних торгових партнерів.

На Волл-стріт Трампа називають боягузом

Ставлення інвесторів та трейдерів до політики Трампа можна зрозуміти завдяки новій абревіатурі, яка популярна на Волл-Стріт: TACO (Trump Always Chickens Out), пише 24 Канал з посиланням на CBS News. Ця фраза фактично означає, що Трамп боягуз.

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Ця фраза фактично описує закономірність на фондовому ринку після рішень Трампа щодо тарифів на імпортні товари:

Відразу після оголошення мит акції падають в ціні на біржі;

Потім цінні папери різко зростають, оскільки Трамп пом'якшує мита через кілька днів або тижнів.

Для прикладу, Трамп поставив на паузу терміном на 90 днів тарифи на рівні 145% на товари з Китаю. Цьому передували переговори між США та Китаєм, які пройшли у першій половині травня у Швейцарії. Також 26 травня президент США відклав до 9 липня тарифи на рівні 50% на європейські товари. Крім того, Трамп погодив продовження переговорів з Євросоюзом.

Важливо! Суд міжнародної торгівлі США заблокував більшість тарифів Трампа. Суд наголосив, що Трамп перевищив свої повноваження на посаді президента США. Проте адміністрація Трампа подала апеляцію та прагне оскаржити рішення суду.

Трамп уже знає про цю абревіатуру. На запитання журналіста в Білому домі про цей термін Трамп відповів, що це "неприємне запитання". Крім того, Трамп додав, що зазвичай в нього інша проблема. Мовляв, йому говорять, що він занадто жорсткий.