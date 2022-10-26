Може виникнути значний спад, – стратеги гіганта з Волл-стріт розповіли про ризики

Експерти одного з найбільших банків США оприлюднили свою оцінку щодо ситуації на фондовому ринку. Як може змінитися ситуація й до чого тут Україна – читайте далі.

Стратеги Goldman Sachs заявили, що наразі умови для падіння фондового ринку США ще не помітні, оскільки цей клас активів не повністю ілюструє останнє зростання реальної прибутковості та шансів початку рецесії.

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Експерти Goldman Sachs про ситуацію на фондовому ринку

Стратеги підкреслили, що з поточною оцінкою акцій США не йдеться про історично велику премію до реальної прибутковості від пропозиції з облігаціями та готівкою.

Може виникнути значний спад, якщо почнеться справжня рецесія або геополітичні ризики в Україні чи деінде будуть посилюються,

– додали експерти.

Жоден з американських активів, які відстежують в Goldman, повною мірою не оцінений в умовах рецесії, тоді як враховують найнижчі шанси на "суворий сценарій під проводом яструбів". Додамо, що наразі акції Goldman коштують трохи більше як 335 доларів за штуку. Ринкова капіталізація гіганта з Волл-стріт становить майже 114,6 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Позиції Goldman відрізняються від поглядів колег із Citigroup та JPMorgan, які заявили, що падіння на ринках свідчить про те, що рецесія уже входить до ціни активів.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

На момент створення цього матеріалу, Індекс S&P 500 коливається на рівні 3 830,59. З початку торгів цей показник впав на 0,74%. Водночас Індекс Nasdaq, який включає акції понад 3 тисяч компаній з лістингом на однойменній біржі, наразі зупинився на позначці 10 970,99. Під час торгів він впав на 2,04%, згідно з Yahoo!Finance.