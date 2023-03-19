Протистояння Азії та Заходу: 5 головних фінансових центрів сучасного світу
Джерело:Insider Monkey
Гроші, бізнес та інвестиції неабияк пов'язані із середовищем перебування. Оскільки для розвитку та росту потрібні відповідні умови та можливості, які найчастіше пропонують міста зі статусом фінансових центрів світу. Про першу п'ятірку – далі у тексті.
Фінансові центри сприяють розвитку торгівлі та загальному росту. Бізнеси та інвестори завжди звертають увагу такі міста, оскільки це один із варіантів отримання доступу до капіталу.
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Сан-Франциско
Першу п'ятірку відкриває Сан-Франциско, яке розташоване поблизу всесвітньо відомої Кремнієвої долини, де функціонують штаб-квартири головних технологічних гігантів.
Статус Сан-Франциско, як фінансового центру сприяло розвитку Кремнієвої долини, надаючи інвестиції, банківські послуги та багато іншого. Водночас це сприяло посиленню позицій міста на фінансовій карті світу.Загалом до рейтингу потрапило лише 2 американських міста.
Гонконг
Це місто на сьогодні є одним із найбільш інтернаціональних міст у Китаї, оскільки воно раніше було частиною Великої Британії у минулому столітті. У сучасному Гонконзі працює багато іноземних установ із сектора фінансів. Крім того, у Гонконзі функціонує одна з найбільших фондових бірж світу за сукупною ринковою капіталізацією зареєстрованих компаній.
Сінгапур
Попри те, що Сінгапур – це місто-держава, його економіка займає досить сильні позиції у світі. У Сінгапурі також працює багато транснаціональних компаній. По суті це їхні штаб-квартири у Південно-Східній Азії.
Лондон
На сьогодні Лондон – це другий за величиною фінансовий центр світу. Щоденний валютний обмін у місті оцінюють у 3,8 трильйона доларів щоденного валютного обміну. Цей показник є більшим, ніж Нью-Йорк, Сінгапур і Гонконг разом узяті.
Саме Лондон обирають численні банки, страхові та фінтех компаній. Крім того, у цьому місті працює багато інвестиційних менеджерів, які управляють великими капіталами.
Нью-Йорк
Лідером рейтингу стало одне із найвідоміших міст США. Нью-Йорк – це дім для Волл-стріт, а також для 45 компаній зі списку Fortune 500. У місті також працюють дві найкращі фондові біржі світу з точки зору сукупної ринкової капіталізації компаній, зареєстрованих на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ.