Індія купує рекордні обсяги нафти з Росії: що це означає для Саудівської Аравії

Індія продовжує збільшувати обсяги імпорту російської нафти. Ба більше, йдеться про новий рекорд, який зафіксували за підсумками травня 2024 року.

При цьому Саудівська Аравія втрачає свої позиції на ринку Індії. Також йдеться про суттєві зміни у структурі нафтового імпорту Індії.

Зверніть увагу Більше не можна ігнорувати: у якому секторі Індія стрімко обігнала Китай

Індія купує рекордні обсяги нафти з Росії

Загалом у травні Індія збільшила імпорт російської нафти приблизно до 2,1 мільйона барелів на добу, досягнувши рекордного рівня. Одна із ключових причин чергового зростання цього показника – збільшення знижок на російську нафту на тлі зменшення попиту у Китаї.

Загалом у травні Індія отримувала близького 5,1 мільйона барелів нафти на добу, що на 5,6% більше, ніж у квітні. При цьому обсяги імпорту російської нафти в Індію зросли на 14,7% порівняно з квітнем. Тоді як у річному розрахунку цей показник зріс на 5,9%.

Крім того, індійські приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, мажоритарним пакетом акцій яких володіють російські фірми, підписали термінову угоду про купівлю російської нафти.

Тоді як державні компанії із цього сектору купують сировину держави-агресорки на спотовому ринку. Росія залишається бути топовим постачальником нафти до Індії. Далі йдуть Ірак та Саудівська Аравія.

Втрати Саудівської Аравії та інші постачальники нафти до Індії

Водночас постачання сировини з Саудівської Аравії у травні впало до найнижчого рівня за 10 місяців. Річ у тому, що у травні компанія Saudi Aramco знову підвищила ціни на термінові контракти.

У цілому за травень індійські нафтопереробні заводи відвантажували 508 500 барелів саудівської сировини на добу. Це на 16,4% менше, ніж у квітні. Паралельно вони отримували 1 мільйон барелів нафти на добу з Іраку, що на 22,2% більше, ніж у попередній місяць.

Динаміку нафтового імпорту Індії / Інфографіка Reuters, уряд, торгові дані

Більші обсяги споживання російської нафти призвело до зменшення як частки сировини із Близького Сходу в структурі імпорту Індії, так і частки нафти від ОПЕК. Також у травні індійські нафтопереробні заводи отримували 176 тисяч барелів нафти з США.