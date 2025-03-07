Одна з країн Європи може відмовитися від російської нафти

У Чехії з'ясували, чому Росія призупинила постачання нафти через нафтопровід Дружба на початку тижня. Проте європейська країна може ухвалити важливе рішення щодо російської нафти.

Чехія може відмовитися від російської нафти

Росія призупинила постачання нафти до Чехії на початку тижня через нафтопровід Дружба. Як виявилося, ця ситуація виникла черех проблеми з оплатою, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Йдеться про те, що проблеми з оплатою зафіксували між польським власником чеського нафтопереробника і російськими постачальниками. За словами чеського міністра промисловості, між компанією Orlen не проходить платежі.

Що відомо про нафтопровід Дружба Це найбільший російський маршрут для постачання нафти до Європи. Нафтопровід має дві гілки: Північна веде до Польщі та Німеччини, а Південна йде через Україну до Угорщини, Словаччину та Чехію.

Водночас чиновник додав, що Чехія може почати отримувати нафту через Трансальпійський нафтопровід (TAL). Цей трубопровід модернізували на випадок довгострокового зупинення поставок по Дружбі.

Ба більше, європейська країна може повністю розраховувати на постачання по TAL уже з другої половини 2025 року. Усе завдяки оновленій пропускній спроможності нафтопроводу. За таких умов Чехія зможе не імпортувати російську нафту взагалі.