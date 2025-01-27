"Ворог має у 30 разів більше": експерт розкрив деталі щодо транзиту нафти з Росії через Україну

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу. Проте це рішення не стосується транзиту нафти з Росії, дохід від експорту якої відіграє важливу роль для Москви.

Чому Україна досі не припинила транзит російської нафти

Ексочільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон ексклюзивно 24 Каналу розповів про ситуацію з транзитом російської нафти через Україну. Зокрема, він повідомив, що не розуміє, чому Україна дозволяє ворогу продовжувати транспортувати сировину через свою територію.

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Макогон додав, що ставить це питання ще з весни 2024 року. З його слів, Україна за транзит російської нафти отримує 200 – 300 мільйонів доларів, тоді як Москва заробляє 6 мільярдів доларів.

Сергій Макогон Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Тобто ворог має у 30 разів більше. Що це за математика під час війни? Потім ті 6 мільярдів повертаються до нас у вигляді "Калібрів", "Шахедів" і так далі.

Макогон згадав, що на одній з пресконференцій очільник Уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна не має можливості припинити транзит російської нафти, не порушивши угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Проте колишній глава ТОВ "Оператор ГТС Україна наголосив, що в цій угоді передбачений пункт, в якому вказано, що підписанти можуть діяти всупереч угоді, якщо це зумовлено національною безпекою.

Макогон заявив, що пояснення очільника Уряду щодо неможливості припинення транзиту російської нафти – це неправда. Мовляв, немає жодних зобов'язань, які можуть заборонити Києву ухвалити рішення "про припинення транзиту чогось під час війни".

Сергій Макогон Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна Ми воюємо з Росією й в той самий час, ми не можемо припинити транзит російської нафти через Україну, бо є якісь там угоди.

Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" додав, що у червні 2022 року Європа запровадила санкції проти російської нафти навіть попри те, що там на той момент також діяли сотні контрактів, які були фактично розірвані через це.

Макогон додав, що йому складно пояснити причину, чому Україна не припинила транзит російської нафти. Водночас він схвалив законопроєкт про заборону транзиту нафти, який був зареєстрований в українському парламенті, а також висловив сподівання, що його підтримають. При цьому експерт додав, що, на жаль, уряд та РНБО до цього часу не змогли з цим нічого зробити.