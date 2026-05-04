Ситуація в економіці Росії залишається складною. Зокрема, стрімко зростає бюджетний дефіцит. Для розуміння, він уже сягнув значення, яке очікувалось лише наприкінці року.

Звідки Кремль бере гроші?

Голова російського Центробанку Набіулліна заявила, що наразі Росія не має можливостей фінансувати економіку, як це було раніше, повідомляє СЗРУ.

Як вказує Набіулліна, наразі світові збереження для Росії недоступні. Відповідно, основним ресурсом для Кремля є саме – внутрішні, повідомляє The Moscow Times.

Єдине джерело фінансування, практично єдине, – це російські заощадження. І висока інфляція, високі процентні ставки,

– каже Набіулліна.

Уже через день, після промови Набіулліної, російський міністр фінансів Антон Сілуанов зробив важливу заяву. Він закликав росіян забрати збереження "з-під подушки" та віднести ці кошти на фінансовий ринок чи у банк.

Свою пропозицію Сілуанов обґрунтував дуже просто. Він уточнив, що, якщо не вкладати кошти – їх з'їсть інфляція.

Поки чиновники ділять чужі заощадження, мільйони росіян уже живуть у борг. 2025 рік став рекордним для мікрофінансових організацій: громадяни позичили в них 2,1 трильйона рублів, на 35% більше, ніж роком раніше,

– наголосила українська розвідка.

Чи дійсно ситуація в російській економіці така складна, як каже Набіулліна?

У ексклюзивному коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір Серій Фурса відзначив, що насправді слова Набіулліної доволі закономірні та логічні.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір До цієї фрази дуже багато уваги, хоча насправді нічого особливого вона не сказала. Власне, як ви можете фінансувати економіку? Економіка завжди фінансується за рахунок інвестицій, зростання і так далі.

Фурса наголошує, насправді очільниця російського Центробанку хотіла вказати на дещо інше. Набіулліна акцентувала на тому, що саме банківська система є основним драйвером зростання економіки.

За словами Фурси, в Росії виникла така ситуація:

аби побороти інфляцію, в Росії була піднята облікова ставка на надзвичайно високий рівень;

такі зміни вплинули на економічну активність по всій Росії;

гроші стали "дорогими", а бізнеси не могли собі дозволити кредити;

але, при цьому, рівень інфляції дійсно знизився.

Яка ситуація із депозитами та заощадженнями в Росії?