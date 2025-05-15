Рідкісний діамант продали за понад 20 мільйонів доларів: як виглядає дорогоцінний камінь
- У Швейцарії на аукціоні Sotheby's продали рідкісний блакитний діамант вагою 10,3 карата за 21,5 мільйона доларів.
- Діамант знайшли в шахтах Куллінан у Південно-Африканській Республіці, покупцем став приватний колекціонер з США.
У Швейцарії продали рідкісний блакитний діамант. Дорогоцінний камінь пішов з молотка за понад 20 мільйонів доларів.
Рідкісний діамант продали за десятки мільйонів доларів
На аукціоні Sotheby's продали блакитний діамант вагою у 10,3 карата. Камінь знайшли в шахтах Куллінан у Південно-Африканській Республіці (ПАР), пише 24 Канал з посиланням на France24.
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Рідкісний діамант продали за 21,5 мільйона доларів після жвавої боротьби на аукціоні. Для розуміння, торги за камінь стартували з 10,8 мільйона доларів. Блакитний діамант придбав приватний колекціонер з США. Ім'я покупця не розголошують.
У Швецарії продали рідкісний діамант / Скриншот з Sotheby’s
Що таке карат
Це позасистемна одиниця вимірювання маси, що використовується для коштовних каменів. Карат становить 200 міліграм.