Рідкісний діамант продали за понад 20 мільйонів доларів: як виглядає дорогоцінний камінь

У Швейцарії продали рідкісний блакитний діамант. Дорогоцінний камінь пішов з молотка за понад 20 мільйонів доларів.

Рідкісний діамант продали за десятки мільйонів доларів

На аукціоні Sotheby's продали блакитний діамант вагою у 10,3 карата. Камінь знайшли в шахтах Куллінан у Південно-Африканській Республіці (ПАР), пише 24 Канал з посиланням на France24.

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Рідкісний діамант продали за 21,5 мільйона доларів після жвавої боротьби на аукціоні. Для розуміння, торги за камінь стартували з 10,8 мільйона доларів. Блакитний діамант придбав приватний колекціонер з США. Ім'я покупця не розголошують.

У Швецарії продали рідкісний діамант / Скриншот з Sotheby’s

Що таке карат Це позасистемна одиниця вимірювання маси, що використовується для коштовних каменів. Карат становить 200 міліграм.