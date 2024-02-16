У Білому домі розповіли, чи зможуть партнери замінити допомогу від США

У США досі не схвалили пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Ба більше, наступні два тижні Палата представників, де мають голосувати за проєкт, пішла на двотижневі канікули. У Білому домі також прокоментували ситуацію з допомогою для офіційного Києва.

Ситуацію прокоментував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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Білий дім про допомогу для України

На думку Саллівана, іншим країнам не вдасться замінити американську підтримку для України, попри те, що вони почали діяти більш активно та взяли на себе певну частину допомоги. Американський чиновник закликав дивитися правді у вічі та нагадав, що США відповідали за значну частину допомоги Україні.

Радник Байдена додав, що США мають отримати повноваження для того, щоб надати Україні деякі можливості, якими володіє лише перша економіка світу, та ресурси, щоб можна було поповнити власні запаси.

Джейк Салліван Радник президента США з національної безпеки Отже, якщо зібрати все до купи, то замінити фінансування США просто неможливо.

Джейк Салліван також повідомив, що президент США Джозеф Байден особисто звернувся до спікера Палати представників із закликом винести законопроєкт на голосування якнайшвидше. За його словами, як тільки голосування дійде до Палати представників, то цей законопроєкт підтримають на основі переважної більшості голосів обох партій.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк та економіст Олег Пендзин ексклюзивно 24 Каналу розповіли про потенційні сценарії розвитку подій щодо допомоги для України від США.