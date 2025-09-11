Фонд принца Гаррі та його дружини Меган – Archewell здійснить пожертву у розмірі 500 000 доларів на різні благодійні проєкти. Кошти, у том числі, отримає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

На що витратять кошти з фонду принца Гаррі?

Планується, що ВООЗ реалізовуватиме одразу декілька напрямів допомоги для дітей Гази та України. Зокрема, планується розробка спеціальних протезів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор Принц, герцог Сассекський Жодна організація не може вирішити це питання самостійно.

Зверніть увагу! Центр дослідження травм (CIS), який входить до складу Імперського коледжу Лондона, заявив, що діти помирають від вибухових травм в 7 разів частіше, ніж дорослі.

Загалом фондом Archewell оголошено про 3 гранти:

200 000 доларів – передадуть ВООЗ, аби підтримати здійснення медичної евакуації з Гази до Йорданії;

150 000 доларів – отримає благодійна організація Save the Children, аби в Газі надавалася постійна гуманітарна допомога;

ще 150 000 доларів – нададуть Центру досліджень вибухових травм (який входить у CIS), кошти мають витратити на підтримку проєкту розробки протезів для постраждалих дітей (зокрема, йдеться і про жертв війни в Україні).

Яка ситуація у секторі Газа зараз?

Нещодавно стало відомо про голод на території сектору Газа. Проте, за словами Ізраїля, гуманітарну допомогу для місцевого населення не допускає саме ХАМАС.

Ізраїль продовжує операцію проти ХАМАС. Нещодавно керівництво цього угруповування ізраїльтяни атакували в столиці Катару. США відреагували неоднозначно на цю ситуацію. Американський уряд пообіцяв Катару, що такі атаки не повторяться.

Важливо! Нещодавно Ізраїль заявив, що він контролює приблизно 40% Гази. У місті досізалишаються тисячі палестинців, повідомляє Reuters.