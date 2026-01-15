Ось заради чого війна: Росія планує дослідження на окупованій території України

У 2026 році Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на території Донецької області. Як відомо, цей процес має тривати до 2031 року.

Які саме дослідження хоче провести Росія на Донеччині?

Вказані дослідження відбуватимуться поетапно. Фокус ставиться саме на сировину, що найбільш потрібна в сучасній економіці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Тобто, основна увага буде на:

стратегічні метали;

а також рідкісні метали.

Важливо! Потрібно розуміти, що це не разові геологічні виїзди. Росіяни планують саме масштабні довгострокові роботи.

Росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали за рахунок надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку не на інструмент розвитку регіону, а на механізм ресурсного пограбування окупованих територій,

– наголошує українська розвідка.

Що ще важливо знати про ці дослідження:

основою для проведення дослідження є радянські геологічні матеріали;

дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період;

наразі окупаційна влада ДНР планує розглядати ці об'єкти саме для промислового освоєння, повідомляє російське видання ТАСС.

Фінансування цього проєкту відбуватиметься через використання державного російського бюджету. Зауважимо, що це доволі значні вкладення, які здійснюються на перспективу. Адже швидкої віддачі від таких інвестицій очікувати не варто.

Чому для Росії є такою цікавою Донеччина?