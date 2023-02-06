Долар зріс до максимуму за три тижні, а його конкуренти суттєво просіли на ринку

Долар істотно зміцнив позиції на ринку після оприлюднення важливих даних про ринок праці у США. Про динаміку котирувань Індексу долара та інших валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У понеділок, 6 лютого 2023 року, котирування Індексу долара США виросли на 0,36% до 103,28, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,01 – 103,31. Долар навіть досягнув найсильнішого рівня за три тижні.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,17, згідно з даними CNBC.

Долар стрімко зміцнює позиції на ринку після потужних даних по ринку праці у США. Саме тому очікують, що Федеральний резерв довше буде проводити агресивну монетарну політику, інформує CNBC.

Крім того, додають, що центробанк може підняти базову ставку вище 5%. Нагадаємо, що наразі цей показник становить 4,5% – 4,75%, що є піковим рівнем з 2007 року, пише Reuters.

Нещодавно у центробанку заявили, що для остаточної перемоги над інфляцією потрібне подальше підняття ставки та утримання її на високому рівні протягом 2023 року, йдеться у виданні.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Євро втратило під час торгів 0,2%, наблизившись до мінімуму за три тижні. Додамо, що наприкінці минулого тижня офіційна валюта Єврозони злетіла до максимуму проти долара за 10 місяців після рішення Європейського центрального банку підняти ставку.

Японська єна також ослабла на ринку, втративши 0,5%. Курс зупинився на рівні 131,90 єни за долар США. Під час торгової сесії грошова одиниця впала до мінімуму за три тижні, інформує Reuters.

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