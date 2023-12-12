Долар демонстрував різносторонню динаміку на ринку: які фактори впливали на валюту 

Долар провів досить неоднозначний день на ринку. Важливу роль відіграв центральний банк США. Про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 12 грудня

У вівторок, 12 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 103,81, впавши на 0,27%. При цьому діапазон коливання становить від 103,49 до 104,10, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар

Під час торгів у вівторок долар демонстрував різну динаміку. Спершу долар зафіксував втрати перед тим, як офіційні особи з Федерального резерву оприлюднили оновлені дані про економіку та ключову ставку. Пізніше американська валюта трохи відновила позиції на ринку, оскільки виявилося, що інфляція у деяких сферах залишилася відносно високою у листопаді.

Водночас загальний ціновий тиск зупинився на рівні, який прогнозували. Трейдери очікують, що Федеральна резервна система США почне знижувати ставку у травні. До цього вони очікували, що центробанк перейде до цього кроку у березні, пише Reuters.

Водночас американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.