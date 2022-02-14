Долар і євро знову ростуть: курс валют на 14 лютого

На понеділок, 14 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро росуть.

Офіційний курс долара та євро

Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,03 гривні, що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти також зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,98 гривні, що на 10 копійок більше, ніж за день до того.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,52 – 28,56.

Євро – 32,26 – 32,30.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 28,26 гривні, продаж – 28,94 гривні.

Євро: покупка – 32,02 гривні, продаж – 32,86 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу