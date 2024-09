Яка максимальна купюра долара США: реальність здивує усіх

Американський долар - це одна із найсильних валют у світі. Це означає, що нею цікавлять у різних країнах та регіонах. Зокрема, часто виникає питання щодо того, який максимальний номінал валюти.

Яка максимальна купюра долара

Федеральна резервна система США випускає долари всього з 7 номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів, інформує The Bureau of Engraving and Printing. На сьогодні дійсні усі доларові банкнота, які випустили з 1914 року.

Актуально Січень проти вересня: скільки коштує 100, 500 та 1000 євро в Україні

Найбільша купюра долара, яка є в обігу і яку продовжують випускати, – це 100 доларів. Проте у минулому у США випускали банкноти зі значно більшими номіналами:

500 доларів;

1000 доларів;

5000 доларів;

10 тисяч доларів.

Міністерство фінансів США і Федеральна резервна система США у 1969 році заявили, що купюри номіналами від 500 до 10 тисяч доларів більше не будуть випускати. Їх друкували до 1969 року, але востаннє друкували ці банкноти аж у 1945 році.

Цікаво, що усі ці купюри досі вважають законним платіжним засобом і навіть можуть зустрічатися в обігу. Проте більшість цих банкнот знаходяться у колекціонерів та нумізматів. Як правила, на ринку за ці банкноти готові заплатити значно більше їхньої номінальної вартості.

Проте в історії США друкували банкноту зі значно більшим номіналом, яку не вводили в обіг для населення. Йдеться про купюру 100 тисяч доларів, яку випускали з 18 грудня 1934 року по 9 січня 1935 року. Її використовували лише для проведення внутрішніх операцій між різними банками.