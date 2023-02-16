Рецесія за сценарієм армагедону під питанням: як реагує долар США на останні зміни

Американський долар слабшає проти кошика з 6 інших валют. Цікаво, що днем раніше офіційна валюта першої економіки світу зафіксувала найкращий результат за кілька тижнів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на четвер, 16 лютого 2023 року, Індекс долара США втратив 0,20% до 103,71, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,53 – 103,89. За день до цього долар зафіксував максимум за 6 тижнів на рівні 104,11.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,68, за даними CNBC.

Долар слабшає на ринку, оскільки інвестори додають до своїх портфелів більше ризикові валюти. Цьому сприяють дані про позитивну тенденцію для першої економіки світу – США. Відтак зростає впевненість у перспективах глобального зростання, навіть попри те, що Федеральний резерв планує й надалі підвищувати базову ставку, пише CNBC.

Надходять переконливі дані, які спонукають людей оцінити сценарій "рецесії армагедону", якого всі очікували на початку року,

– прокоментував ситуацію стратег TraderX.

Раніше американський регулятор заявляв, що він може підвищити ставку вище 5%. Нагадаємо, що наразі цей показник становить 4,5% – 4,75%, що є піковим рівнем з 2007 року, йдеться у матеріалі Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.

Динаміка інших валют

Євро подорожчав на 0,2% проти долара США. Загалом позиції офіційної валюти Єврозони на 11,5% вище мінімального значення за 20 років, який зафіксували у вересні 2022 року, пише видання Reuters.

Британський фунт посилив свої позиції на ринку на 0,21%, тоді як під час попередньої торгової сесії ця валюта втратила понад 1%. Японська єна також дорожчає, підштовхнувши долар до втрати 0,3% у цій парі.