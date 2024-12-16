Долар наблизився до пікового рівня, очікуючи на важливе рішення центробанку США

Долар починає новий тиждень на ринку зі зростання. Наразі валюта чекає на важливе рішення центрального банку США.

Ситуація на ринку валют

У понеділок, 16 грудня, долар наблизився до пікового рівня за три тижні щодо кошика з 6 інших валют. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Долар зростає в ціні на тлі очікувань щодо нового зниження процентних ставок цього тижня, після якого прогнозують, що Федеральний резерв дасть сигнал про помірні темпи пом'якшення в 2025 році.

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Крім того, долар отримав додаткову підтримку від зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.