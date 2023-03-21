Ослаблення долара США триває через очікування трейдерів щодо двох центробанків

Долар США продовжує слабшати стосовно кошика з 6 інших валют. На динаміку валюти впливають очікування трейдерів щодо регуляторів. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 21 березня, Індекс долара США впав на 0,19% до 103,08, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,01 – 103,51.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар продовжує втрачати позиції на ринку, оскільки трейдери вважають, що стрес у банківському секторі змусить Федеральний резерв утриматися від значного підвищення ставки або від такого кроку загалом. Аналогічні очікування вони мають й щодо британського фунта та банку Англії, повідомляє CNBC.