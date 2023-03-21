Ослаблення долара США триває через очікування трейдерів щодо двох центробанків

21 березня 2023, 15:50
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Долар США продовжує слабшати стосовно кошика з 6 інших валют. На динаміку валюти впливають очікування трейдерів щодо регуляторів. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 21 березня, Індекс долара США впав на 0,19% до 103,08, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,01 – 103,51.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

  • Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;
  • За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар продовжує втрачати позиції на ринку, оскільки трейдери вважають, що стрес у банківському секторі змусить Федеральний резерв утриматися від значного підвищення ставки або від такого кроку загалом. Аналогічні очікування вони мають й щодо британського фунта та банку Англії, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Автор: Віта Свірневська