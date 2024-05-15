У США зафіксували неочікуване зростання цін: як відреагував долар

Долар демонструє від'ємну динаміку на ринку. На позиції валюти вплинули останні дані з США.

Як змінилися позиції долара за 14 травня

Під час торгів у вівторок, 14 травня, Індекс долара США впав на 0,02% до 104,99, згідно з даними Reuters. Наразі цей показник коливається на рівні 105,02, продовжуючи демонструвати від'ємну динаміку. Діапазон змін індикатора за день коливається від 104,96 до 105,46, інформує Yahoo!Finance.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на курс долара США

Долар трохи ослаб у вівторок після несподіваного зростання цін виробників у США в квітні на тлі сильного подорожчання товарів і послуг, що свідчить про те, що інфляція залишалася стабільно високою на початку другого кварталу. Також трейдери менше очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентну ставку у вересні 2024 року.