Долар досяг максимуму за 20 років: що вплинуло на нацвалюту США

Долар США почав новий тиждень, досягнувши піку за останні 20 років. Що відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США почав тиждень зі зростання до максимуму за 20 років, проте котирування повернулися до падіння. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

У понеділок, 29 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,60, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він втратив 0,17%. Індекс почав день на рівні 108,84. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року;

який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 108,66, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,12%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 3,06%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,90%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,25%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,30%.

Фактори впливу на ринку

З початку поточного року Індекс долара США суттєво зміцнив свої позиції стосовно топових валют світу. Крім того, цей показник у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня 2022 року, а також наближався до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.

Важливо додати, що 29 серпня Індекс долара США протягом дня зростав до пікового рівня за 20 років – 109,5. Це сталося після останнього виступу очільника центрального банку США Джерома Пауелла, який проходив минулого тижня. Банкір додав, що американський регулятор має на меті й надалі підвищувати ставки. Одна з головних причин – боротьби з інфляцією, інформує "Мінфін".

Крім того, експерти банку Wells Fargo очікують, що американський долар у 2023 році почне втрачати позиції на ринку. Ключові фактори впливу – початок потенційної рецесії у США та зниження ставок центральним банком. До кінця поточного року вони очікують подальшого зростання національної валюти США, тоді як Федеральний резерв й надалі буде підіймати базову ставку, інформує Markets Insider.