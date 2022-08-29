Долар досяг максимуму за 20 років: що вплинуло на нацвалюту США
Долар США почав новий тиждень, досягнувши піку за останні 20 років. Що відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США почав тиждень зі зростання до максимуму за 20 років, проте котирування повернулися до падіння. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
У понеділок, 29 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,60, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він втратив 0,17%. Індекс почав день на рівні 108,84. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 108,66, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,12%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 3,06%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,90%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,25%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,30%.
Фактори впливу на ринку
З початку поточного року Індекс долара США суттєво зміцнив свої позиції стосовно топових валют світу. Крім того, цей показник у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня 2022 року, а також наближався до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.
Важливо додати, що 29 серпня Індекс долара США протягом дня зростав до пікового рівня за 20 років – 109,5. Це сталося після останнього виступу очільника центрального банку США Джерома Пауелла, який проходив минулого тижня. Банкір додав, що американський регулятор має на меті й надалі підвищувати ставки. Одна з головних причин – боротьби з інфляцією, інформує "Мінфін".
Крім того, експерти банку Wells Fargo очікують, що американський долар у 2023 році почне втрачати позиції на ринку. Ключові фактори впливу – початок потенційної рецесії у США та зниження ставок центральним банком. До кінця поточного року вони очікують подальшого зростання національної валюти США, тоді як Федеральний резерв й надалі буде підіймати базову ставку, інформує Markets Insider.