Долар повернувся до зростання, але на шляху до найбільшого місячного спаду за рік

Долар знову почав зміцнювати позиції проти кошика з 6 інших валют, але при цьому у листопаді може зафіксувати найгірший результат за рік. Центральний банк США все ще залишається головним фактором впливу для ринку валют. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют

Під час торгів у середу, 22 листопада, Індекс долара США повернувся до зростання. Котирування виросли на 0,13% до 103,69, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить від 103,48 до 103,92.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,99 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На які фактори реагує долар

Долар США нарешті відштовхнувся від мінімуму за понад 2 місяці та почав зростати. Поштовхом для цього стали протоколи із зустрічі Федеральної резервної системи США, згідно з якими центробанк буде діяти обережно, тоді як всі учасники засідання вважали за доцільне зберегти процентні ставки на поточному рівні.

При цьому видається, що агресивний цикл підвищення ставки підійшов до завершення. Вони додали, що Федеральний резерв знову почне підвищувати ставку, якщо прогрес у контролі за інфляцією похитнеться, повідомляє Reuters. Водночас у листопаді Індекс долара США втратив приблизно 2,6% та на шляху до найгіршого місячного показника за рік.