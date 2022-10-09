Криптовалютна біржа запускає дебетову картку Visa у 40 країнах

Криптовалютна біржа FTX оголосила про поетапний запуск дебетової картки Visa у більш ніж 40 країнах. Мовиться про країни Латинської Америки, Європи та Азії.

FTX запускає дебетову карту Visa

Дебетові картки FTX Visa будуть зв'язані безпосередньо з обліковим записом FTX власника. Таким чином вони зможуть оплачувати товари та послуги за допомогою криптоактивів, які знаходяться на їхніх гаманцях FTX.

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Активи будуть автоматично конвертуватись у необхідну суму у фіатній валюті в момент оплати.

З власників карток FTX Visa не стягуватимуться жодних адміністративних зборів або комісій за транзакції при використанні картки.

Фіатні гроші – це тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу.

У Visa ми віримо, що цифрові валюти матимуть тривалий вплив на майбутнє фінансових послуг і руху грошей,

– сказав керівник відділу криптовалют у Visa.

Дані карти дозволяють користувачам купувати в 80 мільйонах торгових точок по всьому світу, які приймають картки Visa.

В яких країнах буде доступні дебетові картки FTX Visa

Дебетова карта FTX від Visa вже доступна у США. Наступною стане Латинська Америка, а в кінці 2022 року в Європі, через рік у в Азії – на початок 2023 року.

У 8 пакеті санкцій, який затвердив ЄС, росіянам заборонили володіти криптовалютними гаманцями на території Євросоюзу. Таким чином попереднє обмеження криптовалютних активів у розмірі 10 тисяч євро було скасовано. Тож тепер росіяни не можуть зберігати будь-які активи у криптогаманцях ЄС.