Дональд Трамп втратив сотні мільйонів доларів після розгрому на дебатах

Фондовий ринок відреагував на результати дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Зокрема, йдеться про соціальну мережу Truth Social, яка належить колишньому президенту США.

Нові проблеми Дональда Трампа

Соціальна мережа Truth Social зафіксувала різкий обвал на фондовій біржі після дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Понад 50% компанії належить колишньому президенту США, який за останніми опитуваннями програв дебати своїй головній конкурентці за пост президента США. Додають, що після дебатів зросли шанси на перемогу Камали Гарріс у цьогорічних виборах, які пройдуть у листопаді.

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Акції Truth Social під час торгів у середу подешевшали на 14%. Крім того, протягом торгового дня компанія встигла зафіксувати рекордно низький показник з моменту злиття з компанією Digital World Acquisition. Ринкова капіталізація компанії становить 3,7 мільярда доларів. З початку 2024 року цінні папери соціальної мережі впали на 6,09%, згідно з даними MarketWatch.

Важливо! З середини липня цінні папери Truth Social подешевшали майже на 60%. Це реакція ринку на зростання шансів демократів перемогти на виборах у 2024 році після того, як Камала Гарріс замінила Джо Байдена у президентських перегонах.

Акції компанії Трампа популярні серед роздрібних трейдерів. Його частка на момент закриття торгів у вівторок, 10 вересня, коштувала приблизно 2 мільярди доларів. Під час сьогоднішніх торгів Трамп втратив ще 200 мільйонів доларів через знецінення акцій Truth Social, інформує New York Times.