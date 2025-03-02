Потужний банк у США "подарував" клієнту понад 80 трильйонів доларів: чи вдалося повернути гроші

Банк перерахував клієнту понад 80 трильйонів доларів

Банк Citigroup, який входить до великої четвірки кредиторів у США, помилково зарахував на рахунок клієнта 81 трильйон доларів. Помилка сталася через погано спроєктований інтерфейс резервної системи. Крім того, важливу роль відіграв людський фактор, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Клієнт, якому перерахували 81 трильйон доларів перебуває в Бразилії. Йому мали перерахувати всього 280 доларів, проте система не пропустила платіж через потенційне порушення санкцій. У зв'язку з тим, що суму довелося вводити вручну з використанням резервної системи, де поле для введення суми за замовчуванням містило 15 нулів.

Працівник мав видалити ці нулі перед вказанням правильної суми для транзакції, але цього не було зроблено. У банку помітили помилку через 90 хвилин. Після цього кредитор скасував платіж. Банк не зазнав жодних фінансових втрат, але повідомив про інцидент американським регуляторам:

Федеральній резервній системі США;

Управлінню фінансового контролера.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Citigroup помилково перераховував кошти на рахунки. Лише за 2024 рік банк зробив 10 подібних помилок. Ці інциденти оцінили у суму від 1 мільярда доларів.